俄烏2022年和約草稿曝光　安全保障條款談不攏破局

美國《紐約時報》上周六（15日）首次公開俄羅斯與烏克蘭於2022年開戰後唯一直接談判後草擬的和平條約文本。烏克蘭當時為息戰火，一度答允不加入北約並割讓東部地區，但最終因俄羅斯在安全保障方面加入有利自己的條款，導致和談破局。

俄羅斯和烏克蘭於2022年2月至4月進行多輪直接談判，雙方於2月28日在白羅斯面對面談判，當時烏方作出重大讓步，表明準備好成為永久中立國，不會加入北約或允許外國軍隊進駐烏克蘭。雙方其後召開多次視像會議，並於3月17日完成和平條約文本首份草稿。該版本草稿列明，烏克蘭尋求國際社會的安全保障，基輔將與其他國家簽署協議，一旦烏克蘭再次遇襲，協議締約國有義務保護烏克蘭，適用範圍包括「獲國際承認的烏克蘭邊界」。俄方則要求烏克蘭及所有協議締約國取消2014年以來實施的對俄制裁，烏克蘭需向俄羅斯割讓整個東部頓巴斯地區，並承認克里米亞為俄羅斯領土，同時限制烏克蘭武裝部隊規模，包括坦克、火箭彈發射器、軍艦、戰機數量。

俄烏代表於2022年3月29日再在土耳其會面，俄方當時似乎同意烏克蘭的中立模式和安全保障要求，並減少強調領土聲索。烏克蘭把協議提案總結成2頁的「伊斯坦堡宣言」，列明克里米亞的地位將於未來10至15年內決定，烏方承諾不使用武力奪回克里米亞，烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京將會面敲定和平條約，以及決定俄羅斯將繼續佔領多少烏克蘭領土。

2022年4月15日，俄羅斯談判代表向普京提交一份17頁的和平條約文本草稿，同意烏克蘭作為永久中立國，它可以加入歐盟，而大部分協議條款不適用於克里米亞及其他主權待定的地區，意味基輔接受俄方佔領烏克蘭領土，但不承認俄羅斯擁有主權。最大問題在於協議第5條，列明烏克蘭遭遇武裝襲擊時，安全保障國英國、中國、俄羅斯、美國及法國將防衞烏克蘭。不過，俄方加入一項條款，要求針對烏克蘭遇襲的回應措施必須獲得所有安全保障國同意，即莫斯科可再次入侵烏克蘭，然後否決任何協助烏克蘭的軍事干預行動。對此，一名烏克蘭談判代表直言：「我們沒有興趣繼續談判。」