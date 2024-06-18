中日韓合作國際論壇舉行　強調攜手變得更迫切

由中日韓三國合作秘書處主辦的中日韓合作國際論壇，周二（18日）在首爾舉行。中共中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅在書面賀詞中表示，今年是三國合作機制建立25周年，三國合作已發展為亞洲最具影響力的多邊合作機制之一，在造福三國人民、推動地區和全球和平繁榮方面起到關鍵作用。

中日韓三國外長向論壇發賀詞，南韓外交部副部長姜仁仙、中國駐韓大使邢海明和日本駐韓大使水嶋光一出席並致賀詞。三國外交高官一致強調，面對國際形勢的不斷變化，三國比以往任何時候都更需要攜手合作。南韓外長趙兌烈在書面賀詞中強調，在當前嚴峻的地區形勢和全球複合危機下，中日韓三國的合作變得更加迫切必要。日本外務大臣上川陽子則表示，未來三國間合作潛力巨大。

姜仁仙在論壇上指出，三國合作的重要性不言而喻，然而未來也可能面臨一些困難和挑戰，但三國始終是親密近鄰，也是全球強國，彼此合作顯得尤為重要，韓方將致力推動積極趨勢，進一步鞏固三國合作未來。邢海明亦指，為了追求三國福祉、促進地區與世界和平發展，三國之間的合作比以往任何時候都更重要，只要共同努力，中日韓合作之路將更廣闊，步伐更平穩，成果將更豐碩。水嶋光一表示，作為下屆三國領導人會議的主席國，日方將做好準備。