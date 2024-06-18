病女開桌遊室　免費遊戲為民眾添快樂

澳洲傳媒周二（18日）報道，新南威爾士省杜波一名女子患有多種神經多樣性疾病，親歷隨疾病而來的孤立感，故一年多前在社區開設一間桌上遊戲室，為不同年齡、種族及性別人士提供免費玩樂空間，幫助自己擺脫孤獨之餘，亦能為民眾帶來安全感及快樂。

波爾泰利（Laura Portelli）患有注意力缺乏過動異常症（ADHD）和抑鬱症，深知疾病會使患者的孤立感與日俱增，因而決定開設桌上遊戲室。她表示，儘管遊戲室外部看似平平無奇，走進室內卻如同踏入魔幻世界般，顧客身處當中不僅可擴闊社交圈，更可通過角色扮演，短暫抽離日常生活。

波爾泰利專門為學童舉辦課餘遊戲活動，發現孩子從中學到驚人的技能，包括發揮數學才能、展現出團隊協作能力，以及設立清晰目標。她透露，一名光顧的小女孩平日沉默寡言，在遊戲室玩樂近一年後，性格亦逐漸變得外向，對方父母認為這項活動增加了女兒的自信心。

年近七旬老翁多爾蒂（Ian Doherty）是光顧最久的常客，他早前因中風無法工作，遊戲室開業之初經常到店內玩紙牌遊戲和聊天，去年更在店內慶祝生日。他坦言，已視遊戲室為第二個家，並指波爾泰利等人待人友善，並無差別對待他。