華批美抹黑中國疫苗　漠視菲人民健康

英媒早前報道，美軍曾為反擊中國指新冠病毒源於美國，以及對抗中國在菲律賓日益增長的影響力，曾在菲展開秘密行動試圖令當地人質疑中國疫苗。中國駐菲大使館周二（18日）發聲明批評美方抹黑中國疫苗，直斥美軍的做法令人憤慨，美國的虛偽雙標和邪惡本質暴露無遺，在事關菲律賓人民生命健康這個最大的人權上，幹着草菅人命的事情。

中國駐菲大使館表示，中國在新冠疫情期間向各國積極提供疫苗等全球公共產品，是第一個向菲援助抗疫物資和疫苗的國家。但使館指出中菲抗疫合作經歷很多艱難曲折，其中一個重要原因就是某些域外國家和勢力蓄意阻撓破壞，兩國人民對此堅決反對並進行了有力鬥爭，過去兩年陸續有內幕曝光，上述報告出台終使有些真相天下大白。使館批評，美國把對盟友的承諾堅如磐石喊得震天響，但到抗疫時卻美國優先，讓菲律賓人民孤立無援，出於地緣政治私利千方百計阻止菲人民獲得中國援助，在新冠疫苗這樣涉及全球公共衞生的重大問題上造謠欺騙。

報道指，美國軍方網上秘密訊息行動仍在世界各地繼續，菲律賓有評論認為既然美在疫情期間發起秘密行動抹黑中國疫苗，就有可能並正在涉海問題上採取同樣行動以塑造中國霸凌形象。中方稱注意到這些評論，強調中菲人民都應保持高度警惕，擦亮眼睛，及時揭露抵制虛假訊息和煽風拱火，把命運掌握在自己手中，共同呵護中菲關係和南海和平穩定。