華海警船於南海故意高速撞擊　8名菲海軍受傷

中國和菲律賓在有主權爭議的南海仁愛礁海域摩擦不斷，菲律賓軍方周二（18日）發聲明指，一艘中國海警船故意高速撞擊在南海執行補給任務的菲律賓船隻，造成一名菲律賓海軍水兵嚴重受傷。菲軍沒有透露更多細節，菲媒則報道中國海警衝撞及登上菲律賓充氣船，導致至少8名菲律賓海軍受傷，其中一人斷指。

菲律賓軍方指，菲律賓船隻周一（17日）對在仁愛礁的菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號進行輪換和補給任務時，中國海警船故意高速撞擊菲律賓海軍人員。菲軍批評，中國海警對合法人道任務持續挑釁行為和不專業行徑是不可接受。

菲媒稱，當天中國海警船衝撞並至少登上一艘菲國海軍派遣為馬德雷山號運補的剛性充氣船，釀成多名菲律賓海軍船員受傷。中國海警亦沒收菲律賓海軍的高火力武器，以及刺破其中一艘剛性充氣船。

中國海警周一公布，菲律賓一艘補運船當日非法闖入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船採取管制措施，菲船以不專業方式故意危險接近中方正常運行船隻，導致發生擦碰。菲律賓軍方則反駁指，中方說法具有欺騙性和誤導性，譴責中國船隻在菲律賓專屬經濟區內的非法存在和行動。