美准3.6億美元對台軍售案　涉彈簧刀300自殺式無人機

美國持續對台售武，加強台灣的防衞能力。美國國防安全合作局周二（18日）公布，美國國務院批准了兩個新的對台軍售項目，合共總值約3.6億美元（約28.1億港元），涉及ALTIUS 600M-V反裝甲無人機和彈簧刀300自殺式無人機，局方已向美國國會提交軍售案的認證通知。

根據國防安全合作局公告，其中一項對台軍售涉及291套ALTIUS 600M-V反裝甲無人機系統，包括具有可伸縮彈頭和光電/紅外線攝影機的無人機遊蕩彈藥、氣動整合發射系統、地面控制系統、相關備件、後勤支援、維護與訓練等，總值3億美元（約23.4億港元）。另一項對台軍售涉及720套彈簧刀300自殺式無人機及101套彈簧刀300火控系統，以及非主要國防裝備，包括一線備件包、後勤和部署支援、現場勘察和維護評估等，總值6,020萬美元（約4.7億港元）。

台灣國防部去年以軍售方式向美國採購彈簧刀300自殺式無人機系統，未來將部署於陸軍特戰部隊與海軍陸戰隊。彈簧刀無人機在2011至2012年左右推出，美軍特戰司令部於2017年起採購，提供給駐阿富汗、伊拉克的部隊使用，彈簧刀300長61厘米、重2.7公斤，爆炸威力約等同40毫米榴彈，可對付步兵或輕裝輪式裝甲車等目標，操縱範圍達10公里內，並可在最遠距離滯空10分鐘，並在鎖定目標後以時速161公里俯衝攻擊。目前美國也有向烏克蘭提供彈簧刀300，它在烏克蘭戰場上屢建功。

由於此次美國對台軍售大幅縮短行政審查時間，台灣國防部周三（19日）表示，感謝美方為加速對台軍售的各項努力。台國防部認為，面對大陸在台灣周邊頻密的軍事行動，美方此次對台軍售的項目將具備偵搜及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。該部門強調，備戰才能避戰、能戰才能止戰，台海和平穩定需要對岸的善意，期盼解放軍停止在台灣周邊的壓迫性軍事行動，共同為區域穩定作出貢獻。