韓批朝俄軍事合作加劇局勢　盼華發揮建設性作用

在俄羅斯總統普京訪朝之際，中國與南韓周二（18日）在首爾舉行首次中韓副部級外交安全「2+2」對話，討論雙邊關係、朝鮮半島問題、地區和國際局勢等相關議題。南韓外交部周三（19日）表示，韓方指出朝俄加強軍事合作導致半島緊張局勢，這與中國的利益背道而馳，希望中方在半島和平穩定和無核化方面發揮建設性作用。

南韓外交部表示，外交部副部長金烘均、國防部國際政策官李承範，以及中國外交部副部長孫衞東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群率團與會，由金烘均和孫衞東主持。韓方認為在北韓通過發射彈道導彈、空飄垃圾氣球和全球定位系統電波干擾攻擊等一系列挑釁行為導致半島緊張局勢升級下，普京仍訪朝令人擔憂。韓方強調，普京訪朝不應對半島和平穩定構成威脅，也不應加強朝俄之間的非法軍事合作。

韓方亦轉達國內外各方對脫北者被強制遣返的擔憂，呼籲中國政府提供特別協助，以確保脫北者不被強制遣返。中方表示，中國在半島問題上的政策不變，願繼續為解決半島問題發揮建設性作用。雙方另討論烏克蘭和中東局勢、中美關係等議題，並商定定期舉行外交安全對話，並承諾切實履行通過「1.5軌對話」、「副外長級戰略對話」等達成協議的各項交流和務實合作事務。

即上「半島局勢」專頁