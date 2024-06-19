與歐洲車企開會　華企倡提高進口車關稅反制

內地官媒周三（19日）報道，中歐主要車企周二（18日）舉行閉門會議。中方車企和行業協會均表達對歐盟針對中國電動車反補貼調查初裁披露的強烈不滿，呼籲政府採取堅決反制措施，建議積極考慮對大排量汽油車進口提高暫定關稅。

歐盟下月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達38.1%，引起中方和業界強烈不滿。在今次閉門會議中，歐洲車企均反對歐盟對中國電動車徵收臨時反補貼稅，希望中歐雙方盡快開啟談判，避免中歐貿易摩擦升級。中歐車企共同呼籲反對貿易保護主義，維護基於規則的自由貿易。

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周二在比利時布魯塞爾，會見歐盟委員會副主席塞夫措維奇，共同舉行第5次中歐環境與氣候高層對話。丁薛祥批評，歐盟對中國電動車徵關稅是典型的保護主義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局，希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策的一致性，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。塞夫措維奇則稱，歐方重視電動車產業發展，願與中方通過對話妥處分歧。