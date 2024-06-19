超大質量黑洞「甦醒」　科學家首次觀測

超大質量黑洞是極為巨大的黑洞，其質量是太陽的數十萬到數十億倍，存在於大多數星系的中心。德國的歐洲南方天文台（ESO）研究人員通過多個太空和地面觀測站數據，觀測到一個超大質量黑洞突然「甦醒」，是科學家有史以來第一次目睹黑洞甦醒的過程。相關研究結果於周二（18日）公布。

該星系名為SDSS1335+0728，自2019年以來突然變得愈來愈明亮，且亮度出現奇怪變化。天文學家經研究認為，亮度變化可能是由於該個星系具有「活躍星系核」，即星系中心由超大質量黑洞造成的明亮緻密區域。當黑洞在2019年突然甦醒時，活躍星系核發出的光比以往任何時候都更明亮。

參與是次研究的ESO天文學家賽斯（Paula Sanchez Saez）形容，SDSS1335+0728多年來總顯得平靜且不活躍，突然間其核心亮度開始出現巨大變化，與之前見過任何典型事件都有所不同。她續指，無論相關變化性質如何，該星系都提供了有關黑洞生長和演化的寶貴資訊。

為進一步確認黑洞甦醒背後原因，天文學家計劃繼續使用位於智利阿塔卡馬沙漠甚大望遠鏡觀測。他們已排除任何其他解釋，例如潮汐瓦解事件，該種現象會使星系突然變亮，但是通常持續時間不會超過數百天。所以就算今次星系變亮是由潮汐瓦解導致，事件也將打破同類現象的時間長度紀錄。