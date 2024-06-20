華去年破4.2萬宗毒品案　推進與美禁毒合作

中國國家禁毒辦周三（19日）發布中國毒情報告和全年工作成果，去年全國共破獲4.2萬宗毒品犯罪案件，抓獲6.5萬名疑犯，繳獲25.9噸毒品，同比分別上升12.6%、21%和18%。報告提到，中美今年全面恢復禁毒合作，召開中美禁毒合作工作組第一次會議，正穩步推進相關合作，又透露積極推進列管鴉片類藥物芬太尼的前體化學品。

報告指，今年第一季度全國共破獲毒品1.1萬宗犯罪案件，抓獲1.7萬名疑犯，繳獲6.7噸各類毒品，同比分別上升23.1%、38.2%和30.6%。截至去年底全國現有89.6萬名吸毒人員，同比下降20.3%，去年共查處吸毒人員19.5萬人次，同比下降1.1%。今年第一季度全國查處吸毒人員6.1萬人次，同比上升32.3%，23.3萬人正執行社區戒毒，戒毒康復執行鞏固率逾85%。

全國去年繳獲938.5噸製毒物品，同比上升42.2%；雲南查繳3,556噸非列管化學品，同比上升27%。雲南發布加強可製毒物品管理的通告，強化查緝、阻截、勸返措施，嚴防流失境外制毒渠道。內地今年來列管右美沙芬、復方地芬諾酯等4種麻精藥品，開展相關犯罪打擊整治專項行動；又部署強化製毒物品源頭屬地管控，調整向特定國家或地區出口易製毒化學品品種目錄，新增24個管制品種，實行最嚴格的管控措施遏制製毒活動。

另外，中國國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪周四（20日）在北京，會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔，雙方同意就相關問題繼續保持溝通。王小洪表示，去年以來，中美雙方在禁毒、非法移民遣返等領域取得許多可視化成果，中方願同美方在相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，繼續加強禁毒領域雙多邊交流合作，希望美方同中方相向而行，重視並切實解決中方關切，以務實合作成果增進兩國人民福祉。