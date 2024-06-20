俄朝簽全面戰略夥伴協議　美重申非常擔憂

俄羅斯總統普京周三（19日）國事訪問北韓期間，與該國領袖金正恩簽署《全面戰略夥伴關係協議》，當中包含共同防禦條款。美國國務院發言人重申，俄羅斯和北韓日益加強合作是一個令人非常擔憂的趨勢。

國務院發言人表示，俄朝深化合作是一個趨勢，任何有興趣維護朝鮮半島和平與穩定、維護全球核不擴散體系、遵守聯合國安理會決議、支持北韓人民的人都應該高度關注。美方認為任何國家都不應該為普京提供平台來推動對烏克蘭的侵略戰爭，俄羅斯公然違反聯合國憲章，破壞國際體系，不能對俄羅斯在烏克蘭的行為視而不見。五角大樓官員則指，留意到相關消息，將繼續關注事態發展。南韓統一部表示，仍在解讀峰會結果，包括如果北韓受到攻擊時，俄羅斯可能會做出甚麽反應。

普京周三與金正恩合共交流11小時，普京形容條約具突破性，涵蓋安全、政治、貿易、投資、文化和人道領域，規定在任何一方受侵略時相互進行援助。普京在晚宴祝酒時表示遠親不如近鄰，金正恩則說朝俄無可匹敵的關係永垂不朽及令世界羨慕。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫強調，俄朝合作不針對任何第三國，俄羅斯與鄰國建立關係是為了各國人民的利益。