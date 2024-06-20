恐與以爆全面戰爭　真主黨威脅襲塞浦路斯及地中海

以色列和黎巴嫩真主黨的衝突有升級風險，以軍批准進攻黎巴嫩的行動計劃後，真主黨領袖納斯魯拉周三（19日）發表視像講話，表明一旦以黎爆發全面戰爭，以色列沒有一處會是倖免，他還威脅攻擊塞浦路斯和其他地中海地區。他重申，真主黨的要求是加薩地帶全面、永久停火。

納斯魯拉表示，真主黨不尋求全面戰爭，只是支持巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。他警告只要以軍向真主黨發動大規模進攻，以色列必須準備好應對來自海、陸、空的攻勢，全境都會遭殃，真主黨將在無規則和無上限的情況下戰鬥。他指地中海局勢會完全改變，暗示真主黨可能攻擊海上天然氣鑽井平台，更指塞浦路斯一直允許以色列使用其機場和基地進行軍事演習，真主黨可以將其視為戰爭的一部分。

真主黨周二發布偵察無人機飛越以色列北部上空拍攝的影片，納斯魯拉聲稱真主黨擁有數小時的此類影片，以及有關以色列境內敏感軍事目標的信息，包括遠離北部邊境的軍事基地和總部，其中一些經過偽裝，但被真主黨的無人機發現。他又指，以色列軍方高層知道境內部分敏感目標將成為攻擊目標，例如梅隆山基地，真主黨已開發並不斷製造新導彈和無人機，人力和軍事資源比以往任何時候都多。