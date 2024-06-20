多國關注中菲南海撞船　華促停挑動對抗

近來南海局勢升溫，引起國際關注。南韓政府針對中菲船舶近日在南海碰撞一事，周三（19日）呼籲有關各方在該海域維持海洋秩序。中國駐韓大使館回應指摘，南韓不是南海問題的當事方，近來卻頻頻在此說三道四、指手畫腳，無助維護南海和平穩定，更不利於中韓關係發展。中方敦促韓方秉持客觀公正立場，在南海問題上謹言慎行，以實際行動維護中韓關係大局。

南韓外交部官員周三表示，韓方對近日在南海造成菲律賓船隻受損、船員受傷的危險行為表示擔憂，稱南海是包括南韓在內多國利用的主要國際航道之一，有關各方應基於和平、穩定、安全的原則和規則維持在該海域的秩序。中國駐韓大使館批評韓方發表罔顧事實的錯誤言論，對此表示強烈不滿和堅決反對，提出嚴正抗議。中方重申真相是菲方未經中國政府允許派船闖入仁愛礁鄰近海域企圖運送物資，期間蓄意碰撞中方船隻，中國海警採取登臨檢查等管制措施合理合法。

英國外交部周三亦就南海問題發表聲明，批評中國海警在仁愛礁附近對菲採取執法行動。中國駐英國大使館強烈譴責英方罔顧事實，敦促英方立即停止歪曲事實、挑動對抗的危險言論。中方亦譴責和反對加拿大外交部日前發表聲明，詆毀中方在仁愛礁的正當合法維權執法行動，強調堅持與直接有關當事國通過談判協商妥處涉海矛盾分歧，同時堅決應對海上侵權挑釁行徑。中方反斥加方三番五次派軍艦和直升機在南海耀武揚威，敦促停止在南海製造事端、挑動對抗。