俄朝全面戰略夥伴協議曝光　附自動軍事干預條款

俄羅斯總統普京與北韓領袖金正恩周三（19日）在北韓首都平壤簽署《全面戰略夥伴關係協議》，北韓官媒朝中社周四（20日）公開協議全文，由23項條款組成，其中一項列明北韓和俄羅斯同意在任何一方遭受武力入侵而處於戰爭狀態時，立即向另一方提供軍事援助。南韓傳媒指，這可以被解讀為「自動軍事干預」條款。

協議第4條規定，如果俄羅斯和北韓任何一方因一個國家或幾個國家的武裝入侵而處於戰爭狀態，另一方應遵守聯合國憲章第51條，以及俄羅斯和北韓的國內法律，利用俄朝掌握的一切手段立即提供軍事和其他援助。聯合國憲章第51條規定，聯合國會員國在遭受武裝攻擊時有權進行單獨和集體自衞。

此外，北韓和俄羅斯同意毫不拖延地開通談判管道，目的是在其中一方出現直接武裝侵略威脅時，商定採取合作措施消除威脅。俄朝應建立加強防禦能力、防止戰爭、確保區域與國際和平及安全的聯合措施制度。雙方亦同意透過包括高層會談在內的對話，就國際問題和雙邊問題交換意見，加強國際舞台上的共同援助與合作，並保持密切溝通，加強戰略戰術合作，建立全球戰略穩定和公正平等的國際新秩序。

《全面戰略夥伴關係協議》第4條與北韓和前蘇聯於1961年簽署的《友好合作互助條約》第1條幾乎相同，該條文規定如果締約一方因任何國家或國家聯盟的武裝入侵而陷入戰爭狀態，締約另一方應立即動用一切手段提供軍事和其他援助。前蘇聯於1991年解體後，《友好合作互助條約》不再有效，並於1996年廢除。至2000年，俄朝簽署《友好睦鄰合作條約》，當中列明任何一方若發生危險情況時，兩國立即接觸。

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