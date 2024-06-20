中俄朝伊擴大軍事合作　速度及深度令美國驚訝

美媒周三（19日）引述美國國防和情報官員報道，俄羅斯與伊朗、北韓和中國的軍事合作已擴大到分享敏感技術，美方對中俄朝伊擴大安全合作的速度和深度感驚訝，它們的安全關係可改善俄羅斯的長遠能力，將在俄烏戰事結束後持續威脅美國和其盟友，惟並不構成正式軍事聯盟，而是涉及俄羅斯分別與中俄朝的雙邊交流。

知情官員指，伊朗協助俄羅斯在韃靼斯坦地區開設致命性的武裝無人機廠房，相信目前已可運作和每年能製造數千架伊朗見證者136型無人機，之後有可能會生產其他型號無人機。美方認為伊朗成為俄羅斯的主要武器供應國，對俄方來說最有幫助，除了建造無人機工廠，德黑蘭還運送數百架無人機及其他武器，兩國亦正就伊朗向俄出售短程彈道導彈進行深入談判，這將是兩國軍備關係的重大升級。俄伊最初的交易關係現在變成「知識轉移」，伊朗可觀察俄羅斯在烏克蘭戰場使用的無人機表現，危險在於所有經驗都會回到中東。

至於中國，美方評估除了向俄羅斯提供武器外，北京已經做了一切，中方幫助俄羅斯國防生產恢復的速度比美國情報機構預期要快。中國已對俄出口大量軍民兩用設備，包括工具機、微電子設備、坦克和裝甲車光學設備及巡航導彈渦輪引擎，並助俄羅斯提高在烏克蘭使用的衞星和其他天基能力。同時，中俄在俄羅斯境內共同生產非致命性的無人機。一名美國國防官員表示，中方非常小心，但已經非常接近底線。

北韓方面，美國和南韓曾警告俄羅斯可能向平壤提供太空技術及其他先進系統，換取朝方供應火箭彈和短程彈道導彈，北韓亦向俄羅斯輸出勞工從事武器生產工作。美國官員指，作為回報，俄羅斯一直向北韓提供大量燃油，令人擔憂的是俄羅斯對朝的支持可能會擴大到軍事領域。