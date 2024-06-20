美售台攻擊無人機料明年交貨　有望合作生產彈藥

美國周二（18日）宣布批准兩個總值約3.6億美元（約28.1億港元）的對台軍售項目，涉及逾千套ALTIUS 600M-V反裝甲無人機和彈簧刀300自殺式無人機。台灣防長顧立雄周四（20日）預計明年會交運，又指透過美國內部行政審查已經加快，美方也組成「老虎小組」專責討論軍售，細節還需跟美方討論。

台媒詢問美國國務院政治軍事事務局，回覆稱上述兩項軍售都會在今年至明年間交貨。美台商會會長韓儒伯相信，這兩項軍售案的項目可在未來18個月內製造完成，生產產能方面不是問題，決定項目時已一併考慮。他又指，兩款無人機將大幅提升台灣擁有這類結合機動性與智能性的先進武器庫存，可防禦外來攻擊，甚至攻擊台灣海岸線外的解放軍軍備，台灣部署這些武器及訓練人員時可預期相關彈藥庫存增加，又相信台美合作生產武器彈藥將會成真。

顧立雄周四出席立法院全院委員會前受訪，面對各界關切美方對台軍售可能再度延宕，他稱上述無人機是台國防部認為應盡快獲得的裝備，籌獲時程會再跟美方進一步討論。另對於每天至少有4艘大陸海警船進入金門禁限制水域，他強調台國防部和海巡都有綿密聯合情監偵手段清楚掌握。另有研究員呼籲，台方應盡快頒布無人機作戰與防禦相關準則。