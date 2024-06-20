女兒患罕見早老症　母冀盡力創造回憶

日本一名少女在7歲時發現患有俗稱早老症的早年衰老症候群，這一病症會使患者在幼年時快速老化，不但讓她自幼便要面對各種身體機能退化，患者的平均壽命只有15至20歳。然而少女的母親並沒有因此放棄，而是希望趁女兒尚在人世，盡量帶她體驗人生。

14歲少女沖采音現時的身高只有1.04米，體重15公斤，和一個4歲小孩差不多。然而她剛出生時外表與正常嬰兒無異，其後一直無法好好進食，至3歲才發現原來患有先天性的肌肉疾病，在7歲時更確診早老症。該病症屬於非常罕見的遺傳病，每50萬人會有1人患上，暫時無治療方法。

沖采音受早老症影響，身體機能隨年齡增長不斷衰退，她10歲起已無法走路，3年前失明。由於進食也有困難，沖采音經常要在胸部插管輸送營養，胃部也一直連接管子排出體內積聚的液體，亦要戴上助聽器才能聽見聲音等。雖然情況一直惡化，但她仍然堅強活着，時常保持笑容。

母親香織希望趁沖采音還有時間，盡力和她一起創造更多回憶，包括帶女兒拍攝婚紗照和一起摘士多啤梨等。香織表示，她已經沒有哭泣的時間，而且即使哭泣，女兒也不會變好，因此無論如何都要保持笑容和樂觀，珍惜和女兒相處的時間。