南海衝突疑向中方潑不明液體　菲稱未擬行使與美防禦條約

中菲周一（17日）在南海仁愛礁水域的撞船衝突持續發酵，內地知情人士披露菲方人員曾潑灑不明液體。菲律賓官員周五（21日）表示，菲方並未考慮針對相關情況行使《美菲共同防禦條約》。美國國務院批評中方漠視菲律賓人安全後，國會跨黨派議員周五亦發聲譴責中國海警的挑釁行為破壞穩定。

菲律賓國家海事委員會主席兼執行秘書貝爾薩明（Lucas Bersamin）表示，菲律賓海軍人員與中國海警的衝突可能是誤會或意外，菲方尚未準備將其歸類為武裝襲擊。他認為，這是一個中菲可輕鬆解決的問題，如中方想與菲方合作可一起處理。美國國務卿布林肯周三（19日）與菲外長馬納羅通話時，強調美國根據《美菲共同防禦條約》對菲的堅定承諾，負責海事問題的菲總統助理琴蒂諾（Andres Centino）表示，討論中並未考慮援引該條約。但海事委員會已向總統小馬可斯建議，應宣布並繼續定期安排對仁愛礁的補給任務。

內地官媒周五引述知情人士指，菲方相關指控純屬造謠污衊，現場真實情況與菲方現如今「賣慘」姿態完全相反，面對中國海警的正常維權執法，菲軍人員十分囂張，不僅執意頑抗，多次做出衝撞中國海警執法艇等激烈對抗動作，並向中國海警執法人員潑灑不明液體，相關行為構成惡意攻擊。美國國會多名議員同日發布聯合聲明，譴責中國周一在南海對菲的危險和升級行動，呼籲中方立即停止在南海以水炮、撞擊和阻擋等方式進行的鹵莽、蓄意的恫嚇行為。