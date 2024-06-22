4.5萬警護奧運開幕式　塞納河沿岸部署狙擊手

今屆夏季奧運會將於7月26日在法國巴黎開幕，巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）周五（21日）交代奧運會期間的保安安排，他指警方保持高度戒備，將每日調動數萬名警員維持治安，軍方亦會派兵支援。

努涅斯指出，警方擔憂恐怖主義威脅，特別是回教恐怖主義，以及激進環保主義者、左翼極端分子和親巴勒斯坦運動的低強度威脅，但目前沒有針對奧運會或法國的明顯威脅。巴黎警方將在奧運會期間每天部署3萬人，包括武裝警察，高峰期將部署4.5萬名警察負責在塞納河舉行的開幕式保安工作。比賽期間，軍方將派出1.8萬名士兵支援警方。負責支援警方行動的法軍中將阿巴德（Christophe Abad）形容，二戰結束後法國領土上從未有過如此大規模的軍事力量動員。

在開幕式上，警方將安排35艘保安船隻伴隨94艘載運動員的河船，沿塞納河6公里河段行駛，沿途會駐紮狙擊手，法國警察的三支戰術部隊亦會首次合作上陣。由於奧運會開幕前，法國將舉行議會選舉，努涅斯表示無論選舉結果如何，警方確保巴黎奧運安全計劃都不會改變。