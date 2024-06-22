報告指美空軍關鍵技術　對華依賴增近7成

內媒周五（21日）引述報告指，美國海軍和陸軍的關鍵技術對中國依賴的數據明顯降低，但中國仍是這兩大軍種的頭號海外供應者，而美國空軍和五角大樓機構的對華依賴度不降反升，其中美國空軍的漲幅甚至接近70%。該報告作者認為，相關數據顯示，永遠不可能把中國從美國的供應鏈中剝離出去。

報告指，自2018年美國國會通過對中國製造的通訊技術相關禁令以來，國會議員一直向美國國防部施壓，要求減少對中國製造零件和設備的依賴。據一間政府數據分析公司的最新報告，前年至去年美國海軍將其關鍵技術供應鏈中的中國供應商數量減少40%，陸軍減少17%，但美國空軍和五角大樓其他機構反而增加對華依賴。數據顯示，儘管美國某些人處心積慮試圖將中國從美國的關鍵領域供應商中剔除，但連五角大樓供應鏈都難以做到。

英國出版商施普林格自然（Springer Nature）周二（18日）另發布衡量一個國家科技發展最新水平的國際自然指數排名，調查報告指中國已超越美國，正成為全世界最新型的科技超級大國。從科技發展的綜合榜單來看，中國科學院以絕對優勢排在榜單第一位，美國哈佛大學和德國著名的馬克斯·普朗克研究所跟隨其後。從大學綜合科技發展的水平來看，哈佛大學是排第一名，但根據各項科技指標測算，排名前10的另外9所大學都來自中國。從在國際一流科技刊物上發表的論文數量和全球各具體學科發展的水平來看，中國均保持強大優勢。