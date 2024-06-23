【東方日報世界視線】歐洲政治愚蠢化　損害和平及發展

關心歐洲經濟及社會發展的專家學者，最近發掘了一個炙手可熱的政治議題，就是歐洲統治階層精英的「愚化」（stupidization）。

這個現象有非常好的例子可以說明，最明顯是為何俄羅斯2022年2月24日展開對烏克蘭的「特別軍事行動」，俄烏雙方3月在伊斯坦布爾展開和談，有望見到和平曙光，但時任英國首相約翰遜在美國支持下，居然拒絕簽署和約；而歐洲以法國、德國為首，居然會支持延續戰爭。到了9月26日，北溪1號及2號天然氣管道被炸，可稱得上是二次大戰以來最大的破壞行動，但德國政府領導層居然可以對這樣重大的損失，不追查原因公諸於世及追討賠償！

歐盟成員國如德國、法國、意大利、西班牙等大國政府，明知自己國民大比數反對延續戰爭，以解決能源價格高企、高通脹、高失業及難民湧入等問題，為何還要支持俄烏戰爭打下去？這些歐洲主流政體的統治精英，難道真的欠缺反省及自我批判能力，不知道這些行為等同政治自殺？

這些精英滿口自由民主價值觀，但其施政可以讓國家利益受損、與人民的利益相衝突嗎？單看法國總統馬克龍被「國民聯盟」等挑戰，以及德國執政聯盟的民意支持度跌至只剩約30%，就可知「愚化」的政治代價。

即使二戰後歐洲在經濟及軍事上受美國操控，但歷史上還是出現過法國總統戴高樂、密特朗，德國總理布蘭特、舒密特、施羅德、默克爾這些仍凸顯政治外交自主的領袖，近年才出現「愚化」及政治自主崩塌的現象。

專家學者總結出幾點，一是歐洲精英被美國收納甚至收買，意識形態上認同美國政府的霸權，並協助支配全球以得益。二是支援俄烏戰爭，促使歐洲去工業化。三是主流媒體被政府操控、美國中央情報局收買、寡頭傳媒大亨壟斷，使人民接收政治宣傳及受其擺布，因而產生被動及無助感，即使反戰但也缺乏抗爭動力。

這些宣傳背後，隱藏着一種西方自由民主的「優越感」：只有西方的民主制度才有條件可以合理地用一切手段，包括戰爭，以鞏固自身利益及主導權來領導世界。其他國家如中國、俄羅斯、印度等的發展，只會與西方陣營構成衝突和挑戰。可是，歐洲政治精英「愚化」地追隨美國霸權，正危害到國家的和平、富足，以及更平等公正社會的發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻