疑因限韓令　南韓樂隊北京演出突然取消

南韓政府於2016年部署薩德導彈防衞系統後，與中國關係轉差，中方實施非正式「限韓令」報復，禁止南韓藝人在中國的演藝活動。南韓傳媒上周六（22日）指，南韓獨立搖滾樂團Say Sue Me原定下月12日在北京舉行專場演出，惟近日突然確認取消，未知原因。樂團坦言，原本以為限韓令吹來了暖風，「但太可惜了，總有一天能見到中國的各位吧？」。

Say Sue Me在2019年南韓大眾音樂獎獲得最佳現代搖滾專輯和歌曲獎項，曾在美國南方音樂節、英國及歐洲巡迴演出35天，為一支4人組成搖滾樂隊。北京市文化和旅遊局早前批准Say Sue Me在北京舉辦專場演出，由於中方批准南韓流行歌手在北韓開專場演出實屬罕見，事件曾備受關注。Say Sue Me在社交網證實，早前獲北京當局批准於7月開專場表演，演出海報也出來了，但在等待發布公告時接到取消許可的通知。

Say Sue Me代表崔秀美透露，是中國主辦方首先提議演出，上月聯繫時對方說獲得了演出許可，但上周又接到電話說演出被取消，沒有解釋具體原因，僅稱這變得很困難，因為這在中國成為了一個網絡問題。