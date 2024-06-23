菲總統稱不會挑起戰爭　致力和平解決南海爭端

中國海警和菲律賓海軍的快艇上周一（17日）在南海仁愛礁水域碰撞，雙方人員發生衝突，事件持續發酵。菲律賓總統小馬可斯周日（23日）表明，該國不會挑起戰爭，將始終致力於和平解決南海爭端。

小馬可斯向管轄南海水域的西方司令部部隊發表講話，指出在保衞國家的過程中，菲方忠於菲律賓人的本性，希望和平解決所有問題，在履行職責時，菲方不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人。

上周一的衝突源於菲律賓武裝部隊向仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號補給時，遭遇中國海警阻截，期間造成多名菲律賓海軍受傷，其中一人斷指。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）上周六（22日）重申，中國海警阻止菲方向馬德雷山號的守軍進行例行和合法補給，這是違反國際法，中方的野心令他們使用武力。他指，當日的衝突不構成武裝攻擊，菲律賓海岸防衞隊和武裝部隊有能力執行輪換和補給任務，未來的行動需先獲總統批准，目前不需請求其他國家支援。他又稱，斷指水兵的傷勢是因中菲船隻高速衝撞造成，屬於意外。