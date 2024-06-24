波音違空難和解協議　檢察官建議司法部起訴

美國飛機生產商波音旗下737 Max系列客機，於2018年和2019年發生兩宗嚴重空難，合共造成346人死亡。波音於2021年與美國司法部達成和解協議，免受起訴，但波音飛機近日爆出多宗安全問題，司法部認定波音違反和解條款，涉嫌構成欺詐罪名。英國傳媒周日（23日）引述消息報道，美國檢察官已建議司法部刑事起訴波音，司法部未有最終決定。

知情人士透露，司法部仍在進行內部討論，波音也正與司法部討論解決方案，尚未確認會否起訴。知情人士認為，若然司法部提出起訴，指控將不止涉及違反和解條款和2021年提出的串謀欺詐指控。波音可能願意認罪支付罰款並同意接受監督，惟認罪通常伴隨額外業務限制，波音重罪定罪可能會危及它與美國政府合約，包括五角大樓。司法部需於最遲7月7日前決定是否起訴波音。

兩宗空難的死者家屬批評司法部與波音達成和解協議，上周已去信司法部，要求重罰波音公司近250億美元（約1,950億港元），並提出刑事起訴。波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）日前在參議院聽證會上承認公司安全缺失，並向空難死者家屬道歉。