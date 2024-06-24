斥美軍援烏克蘭　朝軍頭支持俄正當自衞

北韓與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係協議》引起南韓及西方國家強烈反彈，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天周一（24日）譴責美國對烏克蘭提供軍事援助，又指若美國繼續軍援烏克蘭，俄方將採取更強的回應措施正當自衞，而北韓會與俄方同在。

朴正天在北韓官媒朝中社發表署名文章，直指美國徹底揭露了其極為惡劣的反俄好戰分子真面目，華府將進一步擴大允許烏軍使用美方提供的武器打擊俄羅斯境內目標範圍，諷刺烏克蘭總統澤連斯基及其傀儡魯莽攻擊俄羅斯縱深領土，導致戰局失控。如果美國繼續支持烏克蘭發動攻擊，俄羅斯將不可避免地採取更強力的回應措施，無論俄方措施為何，均屬於正義行動，是徹底的正當防衞，北韓始終與為捍衞國家主權、戰略穩定和領土完整而奮鬥的俄羅斯軍民同在。

另一邊廂，美國參謀長聯席會議主席布朗周日（23日）指俄羅斯總統普京與北韓簽署《全面戰略夥伴關係協議》，可能引起俄羅斯與北韓長期盟友中國的摩擦。他說：「現在已經有人插手，這可能會導致中俄之間產生更多摩擦。因此，看看這三個國家（中俄朝）的表現如何。」他直言美國擔心這份協議，但協議廣泛，沒有過度的約束力，這表明他們希望合作，但又不想被束縛，他亦質疑莫斯科會否提供平壤要求一切。

分析認為，俄朝的協議或會削弱北京對兩國的影響力，任何不穩定因素增加都可能對中國的全球經濟和戰略野心產生負面影響。

即上「半島局勢」專頁