與美達成認罪協議不需引渡　阿桑奇離英返澳洲

維基解密始創人、澳洲公民阿桑奇，早前公開大批美國政府機密文件，被美國通緝，他原本被扣押在英國倫敦監獄等候引渡審訊結果。美媒周一（24日）指，阿桑奇與美國政府達成認罪協議，美國司法部不再尋求引渡他到美國。他當日早上已離開位於倫敦的監獄，獲倫敦高等法院批准保釋，乘飛機前往澳洲。阿桑奇團隊透露，認罪協議最終版本仍未敲定。

報道指，美國司法部會對阿桑奇尋求62個月的判刑，即等同阿桑奇在倫敦高設防監獄被囚的時間，美方將承認阿桑奇這段被囚時間，並讓他不用引渡到美國，直接返回澳洲，協議仍需美國聯邦法官批准。

現年52歲的阿桑奇因被指控在2010年公開大量美國機密文件，涉及18項罪名被通緝，之後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕，面臨從英國被引渡到美國受審。

今年3月英國最高法院裁定，美國當局須首先保證阿桑奇在美國的待遇，包括免受死刑等，否則不會立即引渡他到美國受審。美國總統拜登今年4月稱會考慮應澳洲要求撤銷起訴阿桑奇，維基解密主編赫拉夫森（Kristinn Hrafnsson）當時指拜登停止引渡阿桑奇還為時未​​晚，透過撤銷對阿桑奇的指控，拜登能保護言論自由，以及全球記者和出版人的權利。