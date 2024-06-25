普京發感謝電　俄任何時候都歡迎金正恩

俄羅斯總統普京上周三（19日）國事訪問北韓，期間簽署俄朝《全面戰略夥伴關係協議》，升級兩國合作水平。北韓官媒朝中社周二（25日）指領袖金正恩收到普京發來的感謝電。

感謝電寫道，在北韓逗留期間，金正恩熱情迎接並盛情款待普京和俄羅斯代表團，普京對此表示最由衷的感謝。今次國事訪問把莫斯科和平壤的關係提升到空前高的全面戰略夥伴關係水平，具有特殊意義，兩國能夠在各領域進行有益合作的新前景展現眼前。普京指，很高興看到與金正恩的建設性對話和密切共同事業繼續進行，希望金正恩不要忘記他是俄羅斯任何時候都歡迎的貴賓。

在周一（24日），美國、日本和南韓對朝代表發表聯合聲明，強烈譴責北韓持續向俄羅斯轉移武器等俄朝軍事合作的深化，這些武器交易將延長烏克蘭民眾的苦難，並違反多項聯合國安理會決議，對東北亞和歐洲的穩定構成威脅。聲明強調，致力於維護朝鮮半島和平與穩定、遵守國際核不擴散體制、支持烏克蘭民眾守護自由和獨立的各方，都應對俄朝簽署《全面戰略夥伴關係協議》加強雙邊合作的行為保持嚴重關切。美日韓為合力應對北韓對區域及全球安全的威脅，防止局勢進一步惡化，重申進一步加強外交和安全領域的合作。三國重申與北韓對話之門始終敞開，敦促朝方停止挑釁，重返談判桌。

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