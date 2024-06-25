傳美調查內地3大電訊商　憂將雲端數據交北京

英媒周二（25日）引述消息報道，美國政府正調查內地3大電訊商中國電信、中國移動和中國聯通。擔心這些公司可能透過美國雲端和互聯網業務獲取美國數據，並將其提供給中國政府。中國駐美大使館回應稱，希望美方停止以虛假藉口打壓華企，中方將繼續捍衞華企權益。

知情人士透露，美國商務部負責調查，已傳喚由上述華企，並完成對中國移動和中國電信基於風險的分析，但對中國聯通的調查進展並不順利。商務部調查人員也針對這些公司在美國的雲端服務，擔心其可能取得儲存在自家雲端的個人資料和知識產權，並將其提供給中國政府或影響美國人取用，商務部官員特別擔心中國移動在加州硅谷設置的資料中心。

報道指，這些公司在美業務仍小，包括提供雲端服務等，即使監管機構禁止其在美提供電信和零售網絡服務，其他業務仍可讓其取得美國民眾的資料。知情人士又指，監管機構仍未決定如何應對潛在威脅，但美國政府有權調查外國敵對國家企業向美出售的網絡服務，故可阻止這些企業在資料中心運作並為網絡供應商傳輸資料的交易。