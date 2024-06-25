首場辯論臨近　拜登及特朗普分別熱身

美國總統拜登和前總統特朗普的首場總統選舉辯論，將於當地周四（27日）晚上9時（香港時間周五早上9時）舉行，美媒指，拜登上周五（21日）起已在馬里蘭州大衞營閉關特訓，特朗普則趁造勢活動的空檔與幕僚進行非正式的政策討論。

報道指，拜登上周四（20日）晚上抵達大衞營，預料周四前都會留在當地與幕僚閉關進行密集式的政策討論和辯論綵排。拜登的私人律師包爾負責在模擬辯論中扮演特朗普，針對特朗普或在不同範疇諷刺拜登，包括攻擊他的家人和高齡問題等。特朗普一方沒有安排模擬辯論，他的顧問米勒指特朗普每周都接受很多尖銳的訪問，還會站着發表長篇造勢演說，展現過人的精力，不需像拜登般綵排或注射「化學物質」。

這場辯論創下許多紀錄，包括舉行日期最早、參與者年紀最大，現場沒有觀眾，特朗普和拜登也不會有開場白，主辦單位僅提供一支筆、一本便條紙和一瓶水。外界相信特朗普會針對拜登無能力處理通脹和經濟議題，並攻擊他的年齡和能力，讓他說錯話或顯得軟弱。拜登則會狙擊特朗普官司纏身的問題。