意海軍帆船巡遊全世界　傳揚故鄉風情

意大利一艘以當地已故探險家韋斯普奇（Amerigo Vespucci）命名的海軍訓練帆船，自去年7月從北部熱那亞市啟航，開展其20年首次世界巡迴之旅，期間停泊在多個港口，舉辦臨時展覽，傳揚意大利風情和特產等。帆船周一（24日）在墨西哥附近海域航行，其環球航行受到世界各地意大利僑民的熱烈關注。

帆船「阿梅里戈．韋斯普奇號」隸屬意大利海軍，於1931年投入使用，目前船隊擁有逾260名船員，正前往世界5大洲的30多個港口，為船員提供培訓。帆船已完成約一半行程，預計將於明年3月返回意大利水域。

意大利國防部周一表示，將在帆船停舶的8個港口，舉行名為「意大利村」的國家博覽會，遊客屆時可觀賞廚藝表演和展覽等，更可登船參觀一番。博覽會首站將於下周在美國洛杉磯揭幕，為遊客帶來意大利空軍三色箭飛行表演隊精彩演出，相關活動將繼續在日本東京、新加坡、印度孟買及澳洲達爾文等地舉行。

資料顯示，韋斯普奇1497年至1504年間曾經4次到南美洲航行探險，並對所到的國家進行詳細記錄，不少人認為他才是真正的美洲大陸發現者。