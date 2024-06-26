阿桑奇抵塞班島認罪　將獲釋赴澳洲

維基解密始創人、澳洲公民阿桑奇周三（26日）在位於美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院，承認取得並公開美軍機密的控罪。預計他將獲釋，並前往澳洲。

阿桑奇十多年前公開大批美國政府機密文件，被美國通緝，原本被扣押在英國倫敦監獄等候引渡審訊結果，至近日傳出與美國政府達成認罪協議的消息。阿桑奇在法律團隊成員和包括澳洲駐英大使在內的澳洲官員陪同下，乘搭私人飛機從英國出發經泰國曼谷，在出庭前約兩小時飛抵位於太平洋的塞班島。他於周三上午在塞班島聯邦法院，對一項違反美國間諜法的重罪認罪。

阿桑奇在庭上，回答了前總統奧巴馬任命的法官曼洛納（Ramona Manglona）提出的基本問題，並傾聽認罪協議的條款，其中他將被要求銷毀提供給維基解密的相關資訊。他認為，自己被起訴的間諜法違反了美國憲法第一修正案有關言論自由的權利，但他承認鼓勵消息人士提供機密資訊並公開可能是非法的。

檢察官表示，塞班島之所以被選為出庭地點，是因為阿桑奇反對前往美國大陸，而且塞班島距離他在澳洲的家很近。阿桑奇認罪後不久，維基解密分享了他之後的航班時間表，顯示飛機將於當地時間下午6時41分（香港時間下午4時41分）抵達澳洲坎培拉。