華批個別國家搞脫鈎斷鏈　致世界經濟增長放緩

世界經濟論壇第15屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）周二至周四（25日至27日）在遼寧大連國際會議中心舉行，國務院總理李強周二在大連會見世界經濟論壇主席施瓦布，指出近年來世界經濟增長放緩，與個別國家搞各種形式的「脫鈎斷鏈」、「築牆設壘」有很大關係；強調各國經濟相通則共進，相閉則各退。

李強表示，當前世界經濟復甦乏力，找到新的增長動能尤為關鍵，中國提出開展「人工智能+」行動，希望通過人工智能的廣泛賦能，為經濟發展注入更強勁動力。他呼籲堅持開放胸懷，深化互利合作，攜手尋找經濟增長的新前沿，希望世界經濟論壇繼續發揮積極影響，維護經濟全球化和自由貿易。施瓦布表示，在當前複雜的國際形勢下，加強國際合作比以往任何時候都更重要，世界經濟論壇致力繼續與華開展緊密合作，促進世界經濟穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。

施瓦布另主持夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會，李強亦有出席，介紹當前中國經濟形勢和經濟政策。他強調，中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步拼出來、幹出來的。中方願與各國企業攜手努力，更好推動全球經濟創新發展。