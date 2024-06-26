由華運易製毒化學品到緬北 36人獲刑

雲南省人民檢察院周二（25日）發布10個禁毒工作典型案例，其中當地一個團夥走私上千噸易製毒化學品至緬北，洗錢逾2,899萬元人民幣（約3,116萬港元），最終36人被判處有期徒刑。

據通報，雲南省檢察機關共受理提請批准逮捕2,705宗毒品犯罪案件共3,664人，經審查批准逮捕2,150宗2,804人，佔批捕案件的7.26%和6.11%。受理審查起訴毒品犯罪案件共2,973宗4,183人，經審查提起公訴2,349宗3,115人，分別佔公訴案件的3.24%和3.12%。批捕、起訴毒品犯罪案件同比下降逾17%和23%。

其中一個以林某東為首、長期盤據在雲南邊境的犯罪集團，多次從內地購買易製毒化學品，通過偽裝後走私至緬北地區，為毒品製造提供原料。該團夥2020年6月以來非法買賣、運輸、走私逾1,260噸各類易製毒化學品，還幫助其他疑犯將大量易製毒化學品走私至緬甸，林某東等人亦涉嫌洗錢犯罪。法院以非法買賣、運輸製毒物品、走私製毒物品罪、洗錢罪、行賄罪等多項罪名，判處主犯林某東有期徒刑20年，並處沒收個人全部財產。