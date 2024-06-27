以色列防長結束訪美　彈藥供應取得重大進展

以色列國防部長加蘭特周三（26日）表示，經過本周在華盛頓與美國高級官員多次會晤後，在美國向以色列供應彈藥一事上取得重大進展。有白宮官員認可加蘭特的個人努力和領導能力，讚揚他表現專業及推動美以安全夥伴關係發展。

加蘭特與美國國家安全顧問沙利文會面後總結訪美之行，指彈藥供應障礙已消除，並解決瓶頸問題，他感謝美國政府及公眾一直支持以色列。加蘭特與沙利文討論加薩局勢發展、爭取人質獲釋問題。兩人的會談還圍繞以色列改變區內安全現狀，實現北部民眾安全返回家園的承諾，更強調美以合作對抗伊朗侵略及核計劃野心的重要。加蘭特更批評以色列總理內塔尼亞胡公開發洩不滿，強調爭端應私下解決。有拜登政府高級官員首次承認彈藥供應存在瓶頸，但澄清並非故意為之。加蘭特訪美讓白宮有契機下令加快部分彈藥供應，同時根據以色列需求重新安排其他運輸優先次序。

以色列電視台「12頻道」報道，加蘭特可能誇大訪美成就。消息人士透露，白宮憂慮以色列使用美國彈藥，對黎巴嫩真主黨發起新軍事行動，即使以色列結束對加薩南部拉法的軍事行動後，美國仍不會交付重型航空炸彈。美國上月初暫停向以色列運送武器，要求減少攻擊拉法的規模，扣起的武器包括3,500枚重型航空炸彈。內塔尼亞胡曾公開指摘美國減慢彈藥供應，他上周與美國國務卿布林肯會面，引述對方稱白宮日以繼夜地致力解決彈藥供應瓶頸問題。