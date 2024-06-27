波音分判商技工　舉報787飛機生產不當

美國飛機生產商波音製造問題頻出，周三（26日）有分判商技工公開舉報波音787夢想型客機生產不當，可能影響機身結構安全，導致毀滅性後果。波音稱已調查舉報情況，確認不構成安全問題。聯邦航空局（FAA）指會徹底調查每一份舉報，強烈鼓勵知情者挺身而出。

波音主要部件供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）分判商、斯特羅姆公司（Strom）技工奎瓦斯（Richard Cuevas）周三聲稱，他去年10月在勢必銳位於堪薩斯州威奇托市的工廠參與787客機生產期間，目睹工人在3架飛機前部壓力艙壁鑽孔時刻意超出規定尺寸，方便清除孔洞多餘油漆，以加快工序，並估計問題涉及至少10至12架生產中或已交付的飛機。

奎瓦斯認為違規操作可能影響飛機動力學和氣壓，對乘客構成嚴重安全風險，於是向波音公司道德熱線投訴，波音同月調查並提醒勢必銳注意。同事後來指公司出現告密者，奎瓦斯於今年3月被解僱。波音周三發表聲明，證實曾接獲分判商員工報告問題，工程分析表明不存在安全隱患，情況已得到解決。波音正審查新公開文件，調查任何新指控情況。