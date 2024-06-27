扣起2000磅航空炸彈　美國未付運以色列

以色列國防部長加蘭特周三（26日）結束訪美，稱已解決彈藥供應瓶頸問題並取得重大進展。惟美國新聞網「Axios」引述以色列官員指，美國仍未批准付運2,000磅航空炸彈。

有美國官員透露，近期延遲向以色列運送武器和彈藥的部分原因，與以色列需求改變有關。以色列在戰爭剛開始時要求獲得大批武器，但最近數個月隨着改變加薩戰略而減少。美國最初向以色列提供現成武器，並可不知會國會加快運送。然而，以色列最近數個月獲得的武器數量減少，且必須通過漫長審批程序，同時武器運送優先順序改變。美國總統拜登決定暫停向以色列交付2,000磅航空炸彈，部分拜登政府官員視為加強審查的訊號。據美以高官描述，加蘭特訪美並未解決2,000磅航空炸彈運送問題，美方仍審視要求。接近加蘭特的消息人士指，運送重型炸彈仍有爭議，同時美方清楚交代原因，暗示與以色列總理內塔尼亞胡日前在影片中批評美國有關。

一名美國高官表示，美以團隊仔細檢查以色列訂購和等待運輸的數百樣武器消單，闡明運輸次序並消除誤解，美國會根據以色列的需要確定優先事項。上周已有一批武器運往以色列，下周會有另一批，美方官員強調只有一次政策問題導致武器延遲交付。以色列戰略事務部長德爾默、國安顧問內格比上周到訪白宮，拜登顧問告訴兩人，拜登不會「奉內塔尼亞胡之命」批准放行重型炸彈。美國白宮、以色列總理辦公室拒絕評論報道。