總統選舉首場電視辯論今早舉行　拜登特朗普隔4年再交鋒

美國11月總統選舉的首場電視辯論，將於本港時間周五（28日）早上9時在喬治亞州的亞特蘭大舉行，是美國總統拜登與前總統特朗普相隔4年後再次同台交鋒。

在辯論前，拜登在社交媒體發布影片，指特朗普不適合擔任總統。特朗普出任總統時的副總統彭斯在該片段中表示，憑良心不能支持特朗普。特朗普另一名前下屬、前美國國家安全顧問顧問亦在片段出現，指其他國家領袖如俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩已完全準備好在特朗普身上獲得好處。白宮發言人則表示，拜登將在辯論中強調現屆政府的政績，以及將他對國家的願景，與極端共和黨人的看法作比較。

辯論時間90分鐘。擲毫決定特朗普會最後發言。預料2人會就通脹、移民問題及國際局勢辯論。為免出現干擾，當對方發言時，另一人的咪高峰會被靜音。兩人曾在2020年進行兩次電視辯論。特朗普在首場辯論多次打斷拜登的發言。

報道指，特朗普沒有為辯論進行正式排練，但仍然感到自信及輕鬆。由於拜登已屆81歲，特朗普亦已78歲，辯論雙方是美國歷史上兩位年齡最大的候選人，兩人的精力、推理能力和對問題的反應等將受到密切關注。最新民意調查顯示，特朗普的支持率為49%，略高於拜登的47%。