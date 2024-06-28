駐日美軍誘拐性侵沖繩少女　司令表遺憾

駐日美軍士兵涉嫌誘拐性侵沖繩少女而受到起訴，案件引起關注。美國空軍第18聯隊司令埃文斯准將周四（27日）與沖繩縣副知事池田竹州會面，對事件感到遺憾。惟埃文斯沒有說明案件概要及處分情況，池田提交抗議文件促請防止再有同類事件。

池田批評，駐沖繩美軍的教育和管理體制不夠完善，美方在3月疑犯遭起訴後並未聯繫沖繩。池田要求美軍加強外出限制、向受害者道歉補償。埃文斯表示，將全面配合沖繩有關部門的調查和審理，將遵循法院裁決採取恰當措施。民間團體「全沖繩會議」周三（26日）在那霸召開記者會，共同代表絲數慶子指出，美軍基地的存在導致性侵案不斷發生。另一共同代表金城徹也指出，不僅是沖繩，整個日本也出現同類問題。立憲民主黨沖繩縣支部聯合會、沖繩縣議會黨團「沖繩新風」代表，前往防衞省沖繩防衞局提交抗議信，要求在推出具體防範措施前禁止美軍外出。

沖繩縣知事玉城丹尼透露，外務省3月27日得知起訴涉案美軍後，向美國駐日大使伊曼紐爾提出抗議，但一直沒有聯絡沖繩，直至周二（25日）沖繩主動詢問。玉城稱，事件令縣民強烈不安，還踐踏女性尊嚴，感到氣憤至極。那霸地方檢察廳3月27日以猥褻目的誘拐、不同意性交罪名，起訴25歲美國空軍士兵華盛頓（Brennon Washington）。被告隸屬嘉手納空軍基地，支付保證金後獲准保釋，目前處於美方管理下。起訴書顯示，被告去年12月在沖繩縣讀谷村的公園，把未滿16歲的少女騙上汽車後帶至家中猥褻。