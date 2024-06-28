拜登辯論口齒不清　特朗普：聽不明你說甚麼

81歲的美國總統拜登和78歲前總統特朗普於美東周四（27日）晚進行今屆大選首場總統電視辯論，期間拜登似乎口齒不清，並多次清喉嚨或咳嗽。其中一次，拜登發言後輪到特朗普發言，特朗普直指：「我不知他最後幾句在說甚麼，我覺得他也不知自己在說甚麼。」拜登一臉諤然地望着特朗普數秒。

美媒指，拜登的醫生今年2月曾指，拜登偶爾會出現胃酸倒流症狀，主要是需要更頻繁地清喉嚨，這些症狀通常在飯後不久加劇，拜登早晚會服藥控制胃酸。拜登近期亦出現口吃問題，他曾於2020年初承認自己偶爾真的很累，會說話結巴，但這與智力素質無關。

在辯論期間，主持人先後問二人如何回應外界對他們高齡的疑慮，拜登完成下個任期後將是86歲，他細數自己過往的政積。特朗普則指自己每年接受兩次身體檢查，健康很好，感覺跟以前一樣，近期更奪得兩個哥爾夫球賽冠軍，奪冠要頗精明，「拜登就做不到了，他挑戰我打哥爾夫球，但他不能把哥爾夫球打到50碼」。拜登則質疑特朗普說的身高體重數據，又稱他肯與特朗普打哥爾夫球。