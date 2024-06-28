盧沙野：中國內戰未結束　台灣是叛亂政權

中國駐法國大使盧沙野周三（26日）出席法國外交與聯合國協會（FDNU）中法建交60周年專題研討會並發表演說，稱中國內戰尚未結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的一個叛亂政權。他又指，台灣現在要鬧「獨立」，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法。

針對台灣問題，盧沙野指中國是聯合國安理會五個常任理事國中唯一未實現完全統一的國家，目前台灣所處的分治狀態是上世紀40年代中國內戰遺留問題。他認為，大陸政府隨時有權驅逐叛亂政權，把台灣的治理權重新收回來，但考慮到台灣民眾福祉，陸方不想用武力實現這一目標。

盧沙野批評，美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制大陸的「第一島鏈」目的，縱容、支持台灣民進黨當局搞「台獨」，不斷增加對台售武，鼓動「以武謀獨」，破壞兩岸和平統一前景，造成目前兩岸關係持續緊張局面。他又指，如不能以和平方式讓台灣回歸祖國，那就以非和平方式；如有人不想要「一國兩制」，那就實行「一國一制」。他強調，一個中國原則是中法關係的政治基礎，是不可觸碰的紅線，希望法方旗幟鮮明地反對「台獨」。