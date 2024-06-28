拜登總統辯論表現堪憂　民主黨議員促退選

美國總統拜登在周四（27日）晚的首場總統選舉電視辯論表現，令部分民主黨國會議員擔憂他的健康狀況，私下提出拜登應停止競逐連任，由其他人頂上。

拜登在台上說話時聲線柔和又斷斷續續，不時張開口，眼睛總盯着某處，闡述論點時似乎有困難，主持人問及對民主黨有利的墮胎權問題時，他卻不好好把握，轉移話題到不利自己的美墨邊境危機。一名民主黨國會議員直指，拜登的表現在國會山莊引起恐慌，許多民主黨眾議員私下表達拜登需宣布不再競逐連任，民主黨需要新的總統提名人，「拜登要做愛國的事和站到一邊去」。一名民主黨內部人士形容，辯論後的黨內恐慌程度比他見過或所想的高，拜登證實了民主黨人的最大恐懼。

拜登在辯論後到喬治亞州亞特蘭大一間窩夫店，他向記者表示：「我覺得我們做得很好。」對於有聲音要求他退選，又或者他對自己的辯論表現有無憂慮時，他說：「沒有，與一名騙子（特朗普）辯論是很難的。」一名白宮官員則透露，拜登當日感冒，所以剛開始時節奏較慢。

眾議院議長約翰遜在社交網發文指，特朗普是唯一合資格和有能力做總統的候選人，這是總統辯論史上最大的錯配。