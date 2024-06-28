南韓擬軍援烏克蘭　北約表態歡迎

北約秘書長斯托爾滕貝格周四（27日）接受韓聯社專訪，首次就南韓計劃軍援烏克蘭表達立場。他指南韓對烏軍援與北韓援俄並不等同，兩者不具可比性。無論韓方給予烏克蘭甚麼軍事援助，北約均歡迎。

斯托爾滕貝格表示，南韓不僅擁有頂尖軍工產業、高級軍事力量和大量彈藥儲備，還具備烏克蘭需要的各種軍事資源。若南韓能直接對烏軍援，將使戰局產生有意義的變化。他指出，俄烏戰爭是俄羅斯違反國際法對鄰國發起的侵略戰爭，對俄羅斯的軍事援助必然違法。然而，向行使自衞權的烏克蘭提供軍援是合法，是《聯合國憲章》賦予的權利，對烏軍援不會使南韓和北約成員國捲入戰爭。斯托爾滕貝格強調，北韓不應違反國際法和聯合國安理會決議，支援俄羅斯向烏克蘭發起的非法戰爭。北韓對地區和全世界的穩定構成威脅，北約和南韓作為親密夥伴，攜手應對北韓挑戰和威脅至關重要。

北約峰會下月9日至11日在美國華盛頓舉行，北約連續三年邀請南韓、日本、澳大利亞和紐西蘭四國以夥伴國身份參與。日本內閣官房長官林芳正周五（28日）證實，首相岸田文雄赴美出席北約峰會。