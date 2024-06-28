瑪麗蓮夢露故居　獲列為歷史文化古蹟

已故美國性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1960年代在加州洛杉磯布倫特伍德豪宅香消玉殞。洛杉磯市議會周三（26日）認定上址為歷史文化古蹟，議員帕克（Traci Park）形容，瑪麗蓮夢露和舊居對當地意義無與倫比，歷史文化上可能無其他女性能像瑪麗蓮夢露一樣，抓住大眾想像力。即使她離世多年，故事仍可為許多人帶來共鳴和啟發。

洛杉磯市議會周三以12票全票通過，把瑪麗蓮夢露的生前最後居所劃為歷史地標。洛杉磯市中心居民倫敦（Terrence London）在市議會發言，形容瑪麗蓮夢露代表荷里活和洛杉磯的魔力，而她把自己的審美烙印在故居，令這座建築物充滿歷史性。推動議案的帕克強調，若失去瑪麗蓮夢露唯一擁有過的住宅和有關歷史，將毀滅性打擊當地歷史保育事業。

獲列為古蹟的西班牙式殖民風格豪宅建於1929年，擁有4間臥室，坐落在面積達2,900呎的莊園。瑪麗蓮夢露在1962年春天花7.5萬美元（約58.5萬港元）買入豪宅，彼時正拍攝生涯最後一部電影《瀕於崩潰》（Something's Got to Give）。瑪麗蓮夢露曾前往墨西哥添置傢俬和裝飾品，又為廚房和浴室鑲嵌各種彩繪瓷磚，惜她於同年8月倒臥睡床身亡。