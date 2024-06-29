山東號抵近菲200海里處　或赴西太平洋

中國與菲律賓在南海的衝突加劇之際，內媒發現中國首艘國產航空母艦山東號，周二（25日）離開南部戰區海軍某軍港，兩天後出現在菲律賓呂宋島以西海域，當時未見其他護航艦艇存在。分析指，中方首次派出航母前往菲律賓近海頗有威懾之意。

國內覓熵科技公司的衞星遙感照片顯示，山東號在距離呂宋島以西約200海里的位置出沒，這個距離正好在菲律賓目前裝備的布拉莫斯反艦導彈射程之外，卻又便於中方軍艦載航空兵發揮出最大的出動架次數。報道提到，中國055型驅逐艦早前突然出現在蘇祿海，菲方似乎毫無反應，顯示菲軍對海偵監能力不足。中方曾出動4艘055型驅逐艦、2艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衞艦、1艘075型兩棲攻擊艦、1艘071型兩棲船塢登陸艦和1艘901型大型綜合補給艦，內媒認為已非對付菲律賓的配置，而是對付美國海軍的航母戰鬥群。

內媒分析指，山東號到菲律賓進行威懾行動後，很可能還會通過巴士海峽前往西太平洋，赴西太平洋時還會有055大型驅逐艦隨行，在穿行第一島鏈後可能會逼近第二島鏈。分析認為，山東號前往菲律賓近海只是在解放軍南海戰略方向下順勢而為，因對付菲律賓不用出動山東號那麼大陣仗，接下來其航向與目的才最重要。