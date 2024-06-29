《紐時》編輯委員會　籲拜登放棄競逐連任

81歲的美國總統拜登周四（27日）與前總統特朗普進行今屆大選首場總統電視辯論，拜登的口齒不清、頭腦不清晰等情況引起民主黨內部恐慌。美國最具影響力的左派報章《紐約時報》周五（28日）發表社論，呼籲總統拜登退出競選，由另一位民主黨人頂上，出戰11月的總統選舉。

社論由獨立於新聞室的《紐約時報》編輯委員會發表，委員會曾於2020年大選為拜登背書。社論指，今場電視辯論證明拜登給自己的考試不合格，在總統競選這麽接近尾聲之際呼籲推選一位新的民主黨候選人，絕對不是一個輕率的決定，而是反映特朗普挑戰美國價值觀和制度的規模及嚴重性，以及拜登對抗特朗普的能力不足。

社論寫道，拜登再次參選是一次魯莽的賭博，他現在能夠提供的最偉大公共服務就是宣布他不再繼續競逐連任，懷疑他能否複製上屆戰勝特朗普的戰果，因為今日的拜登已經不再是4年前的那個人。社論又認為，拜登台上表現是現屆政府縮影，難以清楚說明第二個任期實現甚麼目標，難以反擊特朗普的挑釁，難以讓特朗普為謊言、失敗和令人心寒的計劃承擔後果，拜登甚至不只一次難以把話完整說完。