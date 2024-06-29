普京贈金正恩豪車　英媒揭使用多種南韓零件

俄羅斯總統普京上周三（19日）國事訪問北韓期間，向該國領袖金正恩贈送一輛俄羅斯製豪華防彈轎車「奧魯斯」（Aurus），普京更親自開車，載金正恩在平壤市內兜風。英媒周五（28日）披露，奧魯斯使用了來自南韓的汽車零件。

奧魯斯是俄羅斯設計和製造的國產汽車，於2018年推出。英媒翻查海關紀錄顯示，2018至2023年間，俄羅斯為製造奧魯斯轎車進口價值至少3,400萬美元（約2.65億港元）的零件，其中在南韓生產的車身零件、感測器、可程式控制器、開關、焊接設備和其他零件的總金額就接近1,550萬美元（約1.2億港元）；其餘零件來自中國、印度、土耳其、意大利和其他歐盟國家。英媒無法具體確認普京贈了金正恩的轎車包含哪些進口外國零件，而這些零件沒有違反外國制裁。

英媒指出，俄烏戰事沒有造成外國對俄羅斯的汽車零件供應中斷，相反外國零件依然源源不絕，俄羅斯在開戰後進口約值1,600萬美元（約1.25億港元）的汽車零件，包括2022年2月以來從南韓進口的約值500萬美元（約3,900萬港元）零件。

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