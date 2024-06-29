以防長稱不尋求與真主黨開戰　極右政黨威脅退出政府

以色列和黎巴嫩真主黨開戰危機升級，以色列國防部長加蘭特周五（28日）指該國並不尋求與真主黨開戰，傾向透過外交方案解決。同日，伊朗駐聯合國使團警告若以色列向黎巴嫩發動全面軍事入侵，一場毀滅性的戰爭會隨之而來，所有選項都已擺桌上，包括所有抵抗陣線組織的全面參與。

加蘭特在以色列北部視察防空部隊時指，該國已為黎巴嫩擬訂兩套替代方案，同時做好軍事和政治準備，政治方案永遠較好。他表明以色列不尋求戰爭，但已做好準備，以色列和敵人都會到達十字路口，無論真主黨選擇戰爭抑或協議，以色列都會回應。

以色列內閣對於應否與真主黨開戰產生分歧，報道指加蘭特在會上指自己日前訪美期間，向美方表明並不是以色列想在北部開戰，如果能達成協議讓真主黨從邊境撤供，這是可接受的。極右的國家安全部長班-吉維爾質問「我們怎麼不開戰」，是否沒有吸取教訓，即使達成協議，一兩年後真主黨都會強姦以色列婦女和殺害以色列兒童。總理內塔尼亞胡表態支持在有條件下接受外交方案時，班-吉維爾亦反駁指這只會重演去年10月7日遭突襲的情況，「你不會跟納粹分子做交易」。班-吉維爾所屬黨的一名成員更威脅若不攻打真主黨，該黨將退出聯合政府。