拜登退選呼聲高　賀錦麗成潛在替代人

美國總統拜登在周四（27日）舉行的今屆大選首場總統電視辯論表現，引起民主黨內恐慌，出現「換將」呼聲。如果拜登決定退選，或民主黨全國代表大會的代表決定換人，視乎時機有不同程序，潛在人選則包括副總統賀錦麗、加州州長紐瑟姆等。

民主黨將在今年8月於芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，確認拜登的總統候選人提名。由於拜登已有足夠代表票贏得總統候選人提名，如果他繼續競選，其他參選人就不能獲得民主黨提名。若大多數代表希望有替代方案，就需要支持拜登的代表集體轉軚，但這是極不可能的情況。

如果拜登在全國代表大會前退選，大會需要提名新候選人，所有支持拜登的與會代表將變成「未表態」，他們可能會支持獲拜登背書的人選。同一時間，拜登的競選拍檔、副總統賀錦麗不會自動成為提名人，她與其他人選處於同等地位，但她在民主黨的地位和職位令她有機會成為可行選項，特別是如果獲拜登支持。不過，民主黨仍有其他政治明星，包括加州州長紐瑟姆、伊利諾伊州州長普利茲克和密西根州州長惠特默等，他們都是拜登的支持者。

一旦拜登在全國代表大會後才退選，民主黨主席哈里森就需要在填補候選人空缺前與民主黨籍的州長和國會議員協商。