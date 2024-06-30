濱海灣花園利用數碼科技　重現雲霧森林

新加坡濱海灣花園推出新景點，利用數碼科技展現栩栩如生的雲霧森林場景，呈現在人們眼前的不僅有長得像猴面的蘭花，還有樹懶等動植物，為訪客提供沉浸式的數碼藝術體驗。

新展覽「秘境森林」（The Hidden Forest）上周六（29日）正式開幕。位於雲霧林3樓和4樓的展覽，由日本一間創意公司和濱海灣花園合作推出，展現雲霧森林獨特的生態系統中，植物和動物之間的相互聯繫，旨在寓教於樂。

訪客在黑暗的秘境森林移動時，會刺激雲霧林中植物的生長，可以近距離觀察獨特的猴面小龍蘭，以及在野外絕迹的紅天使喇叭花等植物。訪客亦可通過撫摸墻壁等互動方式，發現更多雲霧森林中的動物，例如在別名懶惰之樹的號角樹附近，可能就會出現一隻行動緩慢的樹懶。

濱海灣花園局長羅志威在開幕式上稱，雲霧森林的海拔可高達3,500米，僅佔世界森林面積的1%，卻擁有世上獨有的豐富生物多樣性，但由於前往這些雲霧森林的路途不易，很少人有機會前往參觀，因此，秘境森林旨在通過數碼和互動式媒介，提高人們對這些寶貴資源及極度瀕危植物的認識。