朝譴責美日韓多領域軍演　謀建「亞洲版北約」

北韓外務省對外政策室周日（30日）發文嚴厲譴責美國、日本和南韓上周四（27日）至上周六（29日）在北韓周邊水域進行首次三邊多領域聯合軍演「自由之刃」，針對北韓等區內主權國家一再進行魯莽及挑釁的軍事示威行為將招來致命性後果，北韓絕不坐視不管美日韓軍事同盟強化陰謀，將採取進攻性的壓倒性應對措施，堅決維護國家主權、安全利益和地區和平。

外務省對外政策室指出，美日韓聯合軍演定期化清楚表明美國圍堵和遏制主權國家來確保其軍事支配權的稱霸世界戰略已逾越紅線，對世界的安全環境和地緣格局產生極度消極變化。「自由之刃」是美日韓三邊軍事同盟的組織化、體系化和實物化的產物，其嚴重性和危險性就在於此，美國辯稱美日韓是加強區內穩定與安保的合作關係，不是「亞洲版北約」，但這只是語言遊戲。美日韓在去年8月的大衞營峰會擬定的文件，包含三國當中任何一方受到威脅時立即合作共同應對的內容，令人聯想到北約的集體防衞原則。美日韓其後啟動導彈警報資料即時共享體系，實現軍事情報領域互通，頻繁進行美國戰略資產參與的聯合軍演，繼續推進三方武力一體化進程，與北約每年進行聯合軍演一樣，意味美日韓關係已經具備「亞洲版北約」雛形。

文章續指，根據當前形勢，主權國家不斷積聚維護國家安全的自衞力量，同時進一步加強互相合作、統一步調，建構有效抑制敵對勢力集體軍事干涉的力量模式。朝方警告，美國及其僕從勢力侵略性同盟擴大和軍事對抗活動，破壞朝鮮半島及區域和平與穩定，必將引起主權國家的強大和協調應對並有效遏制。

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